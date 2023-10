Moviola Inter-Benfica | Makkelie assurdo su Neres Gol buonissimo

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 4 ottobre 2023)ha avutocome arbitro della partita: questa ladell’incontro valido per la seconda giornata del Gruppo D di Champions League 2023-2024 e finito 1-0. Di seguito la valutazione del fischietto della federazione olandese, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR., PRIMO TEMPO – Dannyvoto 5. È molto quotato a livello UEFA, ma ha sempre una gestione della partita piuttosto particolare. Sulla gran parata di Yann Sommer al 13? su Fredrik Aursnes, lanciato da rimessa laterale, va ricordato come non esista il fuorigioco: erroraccio della difesa dell’. Alla mezz’ora prende un rischio Nicolò Barella, con l’vento su David, ma sarebbe ...