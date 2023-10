Movimento strano | spunta il video dell' incidente di Mestre | l' ipotesi choc

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Una tragedia tremenda quella avvenuta nella serata di martedì 3 ottobre a, dove un pullman carico di turisti è precipitato da un cavalcavia. È di 21 morti e 15 feriti il bilancio. La conferma è arrivata dal prefetto di Venezia, Michele Di Bari, in collegamento a Tg1 Mattina. "Tra i deceduti sono stati identificate già 7 persone, di cui 4 ucraini, un italiano, ovvero l'autista, un tedesco e una donna di nazionalità non nota, forse ucraina". "Fra i feriti ci sono anche due bambini di 3-4 anni, un ragazzino di 12-13 anni e ci sono due fratellini", ha detto il Presidente del Veneto, Luca Zaia in una intervista radio a Rtl 102.5. All'alba, intorno alle 5 del mattino, sono terminate le operazioni di rimozione'autobus precipitato dal cavalcavia Rizzardi, nei pressia stazione ...