Mourinho e la “promessa” alla Roma | tifosi impazziti

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Nel bene o nel male è sempre Josèil protagonista della, con unaora che è analizzata daigiallorossinon si dà per vinto, vuole… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

...e Sarri (solo 3 esempi gloriosi), che se solo fossero dei signor nessuno... nessuno se li ... una passione delusa, unanon mantenuta, un amore ferito!!! Ma si, a volte una caccia alle ......scontento " il pensiero di- . Per quanto mi riguarda posso solo dire che tre mesi fa, a Budapest, c'era quasi un dramma a pensare che sarei potuto andare via, sono rimasto per una...

Roma, il crepuscolo di Mourinho: la prima finale persa ne ha dissolto il mito la Repubblica

Il crepuscolo di Mourinho: la prima finale persa ne ha dissolto il mito Pagine Romaniste

Di nome fa Bryan, di cognome ovunque e sempre. È Cristante il vero inamovibile di una Roma che non può fare a meno dell’atalantino. Tre i ruoli cambiati da fine agosto ad ...L’allenatore della Roma deve competere anche con la concorrenza del tecnico italiano del Real Madrid nel calciomercato ...