MotoGP | UFFICIALE | Marc Marquez e Honda si separano | lo spagnolo pronto per il team Ducati Gresini

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Oggi, mercoledì 4 ottobre 2023, si è scritta una pagina storica del Motomondiale.lascia la. Un binomio che appariva inscindibile, quindi, vede passare i propri titoli di coda, come confermato da un comunicato appena rilasciato dal colosso nipponico. Una notizia che non si può certo annoverare tra i “fulmini a ciel sereno” visti i rumors delle ultime settimane, ma che rischia di segnare un “prima” e un “dopo” in. “Racing Corporation ehanno deciso di comune accordo di rescindere anticipatamente il loro contratto quadriennale alla fine della stagione 2023 del Campionato del Mondo” inizia in questo modo il comunicato. “Con ancora un anno rimanente sul contratto quadriennale ...