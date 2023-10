MotoGP | divorzio Marquez-Honda | rescissione consensuale

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ora è ufficiale, Marce lainterrompono quello che è stato uno dei più fruttuosi binomi delladegli ultimi anni. La casa giapponese ha infatti annunciato attraverso un comunicato ladel contratto con il pilota iberico, che ora attende l’ufficializzazione dell’accordo con il team Gresini. La collaborazione terminerà a fine stagione dopo 11 anni e 6 campionati del mondo vinti in. “Con ancora un anno rimanente sul contratto quadriennale tra HRC e Marc, entrambe le parti hanno concordato, di comune accordo, di terminare la loro collaborazione al termine della stagione 2023 del Campionato del Mondo. Entrambe le parti hanno convenuto che era nel loro interesse perseguire altre strade in ...

A diversi di loro è stata già chiesta un'opinione sul futuro del Cabroncito in, e 'Pecco' ... lasciando intendere come per lui sia questione di tempo iltra la Honda e il #93. Questo il ...2023, Rossi punge la Yamaha: "Devono scegliere cosa fare.". Parole chiare, che fanno ripensare al burrascosotra Valentino e la casa di Iwata, dopo la malinconica stagione di addio ...

Jorge Lorenzo si dice certo che Marc Marquez firmerà con Gresini. Il cinque volte campione del mondo parla ai microfoni di MotoGP.com.Il GP del Giappone è un evento significativo per la MotoGP, con la gara che si svolge in un autodromo di proprietà della Honda e che rappresenta anche la gara di casa per Yamaha. Honda ha festeggiato ...