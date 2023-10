Motocross delle Nazioni 2023 | chi schiererà l’Italia? Obiettivo podio non irrealistico

Leggi su oasport

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Prosegue il conto alla rovescia in vista della 76ma edizione del, in programma questo weekend tra sabato 7 e domenica 8 ottobre sulla pista di Ernée. Lo storico impianto francese si appresta ad ospitare l’evento per la terza volta (dopo il 2005 ed il 2015), accogliendo ben 38 Paesi che si contenderanno il Chamberlain Trophy., vincitrice a Mantova nel 2021 e ai piedi dell’anno scorso in Michigan, dovrà fare a meno di Tony Cairoli (presente anche nel 2022 a RedBud) e dell’infortunato Mattia Guadagnini. Purtroppo il veneto della GasGas ha riportato uno strappo al polpaccio durante il penultimo round del Mondiale MXGP a Maggiora e non riuscirà a recuperare in tempo per l’ultimo appuntamento della stagione. Una perdita importante per il team azzurro, che andrà ...