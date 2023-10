Morata | che doppietta | Feyenoord ko e Atletico primo nel gruppo della Lazio

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Due rimonte e due 3 - 2,Madrid e Shakhtar danno spettacolo in Champions League. La squadra di Simeone, inserita nel, va sotto in casa contro ilper due volte e ...

Il sorpasso con annessa vittoria arriva in apertura di secondo tempo (47') con la rete decisiva ancora difirma la doppietta e porta i colchoneros in testa al girone a 4 punti, in attesa ...Vittoria per l'Atletico Madrid (inserito nel gruppo dei biancocelesti), con la squadra del Cholo Simeonesupera di misura il Feyenoord. Atletico Madrid - Feyenoord 3 - 2:show al Civitas . ...

L'Atletico Madrid batte in rimonta il Feyenoord per 3-2 davanti al proprio pubblico. Un match complicato per gli spagnoli che sono andati sotto per l'autorete di Hermoso.Dopo il pareggio contro i biancocelesti, la squadra di Simeone si è subito ripresa ribaltando gli olandesi, che erano andati sopra prima 1-0 e poi 2-1 al Wanda Metropolitano. 3-2 il risultato finale ...