Monreale | è morto Carlo Giannetto | lutto nel mondo dello sport cittadino

Leggi su monrealelive

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Lose è a. Se ne è andato il professore, 77 anni, già insegnante di educazione fisica e figura di riferimento per la pallavolo cittadina.si era ammalato da qualche mese. Oggi si è spento in un ospedale palermitano. Una figura conosciutissima anon solo perchè ex insegnante ma (live.it)