(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Lose è a. Se ne è andato il professore, 77 anni, già insegnante di educazione fisica e figura di riferimento per la pallavolo cittadina.si era ammalato da qualche mese. Oggi si è spento in un ospedale palermitano. Una figura conosciutissima anon solo perchè ex insegnante ma (live.it)

Commenta così con l'ANSA, monsignor Michele Pennisi, arcivescovo emerito die da sempre ... 'Non mi permetto di giudicare - aggiunge quindi - davanti a unci sono sempre rispetto e ...Un uomo èinvece a Trappeto, durante l'evacuazione di alcune abitazioni lambite da un ... Il corpo dell'uomo, nato aè stato trovato in Contrada Pantalina. Le indagini sono condotte dai ...

Monreale, è morto Carlo Giannetto: lutto nel mondo dello sport cittadino MonrealeLive

Il volley siciliano perde un suo simbolo: morto a 77 anni Carlo Giannetto Giornale di Sicilia

CAMPOFELICE DI ROCCELLA, 9 ottobre - Un automobilista è morto in seguito al crollo di un albero sulla sua auto lungo l'autostrada A20 nel Palermitano, tra gli svincoli di Campofelice di Roccella e Cef ...Lutto nella pallavolo siciliana, e non solo. È morto ieri, a 77 anni, dopo una breve malattia, Carlo Giannetto, un vero maestro del volley, che ha portato in giro per tutta l’Isola per più di 50 anni ...