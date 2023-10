Mondiali ginnastica artistica 2023 | sfuma la medaglia per le Fate | quinto posto con un po’ di rammarico

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Si conclude con l’orgoglio di aver disputato una grande prova, ma anche con tantola finale a squadra femminile per ledellaaidi Anversa. Il team comda Angela Andreoli, Arianna Berardelli, Alice D’Amato, Manila Esposito e Elisa Iorio, dopo aver conquistato senza troppi patemi d’animo il pass olimpico per Parigi, è tornato in pedana per andare a caccia di unache era sfuggita di poco nella competizione iridata dello scorso anno. Purtroppo, anche in quest’occasione, l’epilogo è il medesimo. Lesono in corsa per tutta la gara e arrivano all’ultima rotazione assaporando unsul podio, ma una caduta della nostra punta di diamante alle parallele Alice D’Amato spegne i ...

426 punti concludendo al 5o posto nella finale a squadre aidi Anversa. La Svizzera non finisce di stupire: la formazione rossocrociata ha totalizzato 244 Dopo aver strappato il biglietto olimpico per Parigi 2024, gli elvetici hanno migliorato il 7o ...La diretta testuale live delle finale della gara a squadre femminile deidiartistica 2023 , in programma da sabato 30 settembre a domenica 8 ottobre ad Anversa, in Belgio. Il gruppo azzurro ha chiuso le qualificazioni al quinto posto con un totale di ...

Simone Biles ha scritto una nuova pagina di storia della ginnastica artistica in occasione delle qualifiche dei Mondiali. Domenica pomeriggio, infatti, la Reginetta della Polvere di Magnesio ha esegui ...Contro tutto e tutti, contro gli infortuni e un po’ di sfortuna l’Italia della ginnastica artistica femminile strappa il pass per i Giochi di Parigi. Ai Mondiali di Anversa, in corso in questi giorni, ...