Mondiali di Scherma Paralimpica | l’Italia Maschile del Fioretto conquista l’argento

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Terni – La seconda giornata di gare a Terni per i Campionati del Mondo diregala alla sesta medaglia. Dopo il martedì da sogno per gli Azzurri, con ben cinque podi di cui due titoli iridati, oggi brilla d’argento la squadra di, checosì il secondo gradino del podio al termine di una gara da applausi. Il quartetto composto dal campione del mondo Emanuele Lambertini, il bronzo Matteo Betti, Michele Massa e Marco Cima, da testa di serie numero 2 del tabellone, ha superato d’autorità gli Stati Uniti nei quarti di finale, con il punteggio di 45-17, in un match condotto dall’alba al tramonto senza alcun intoppo. La formazione italiana guidata dal CT Simone Vanni ha continuato il proprio esaltante percorso con una semifinale perfetta ...

Tutto pronto per i Campionati del Mondo Paralimpici 2023 di Scherma , in programma dal 3 all’8 ottobre sulle pedane nel rinnovato Pala Terni . A ...

In quel deidiParalimpica l'Italia continua ad inanellare medaglia. Nella giornata odierna è arrivato l'argento nel Fioretto Maschile in cui i ragazzi azzurri hanno dovuto cedere il passo in ...Per noi si realizza un sogno, ancora più grande se si pensa che in questi giorni il PalaTerni ospiterà un evento di così grande rilevanza come sono idiparalimpica. La Fondazione ha ...

Scherma paralimpica: ai Mondiali di Terni l’Italia apre con cinque medaglie ilmessaggero.it

Mondiali scherma paralimpica Terni, l'inaugurazione dell'evento: «Inizia un sogno» - Umbria 24 Umbria 24 News

Va in archivio con successo anche la seconda giornata dei Mondiali di scherma paralimpica Terni 2023. È infatti arrivata nella serata di mercoledì la sesta medaglia azzurra in due giorni, la prima ...La seconda giornata di gare a Terni per i Campionati del Mondo di scherma paralimpica regala all’Italia la sesta medaglia. Dopo il martedì da sogno per gli azzurri, con ben cinque podi di cui due tito ...