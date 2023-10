Mondiali 2030 tra Europa e Africa | inaugurazione in Sud America | decisione pazzesca

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Unadavvero Mondiale. La Coppa del Mondo di Calcioruoterà intorno a 3 diversi continenti. L’assegnazione delle gare da parte della FIFA è andata a Spagna, Portogallo e Marocco, coinvolgendo dunque. Le manifestazioni inaugurali saranno invece disputate in Argentina, Uruguay e Paraguay, coinvolgendo il Sud. Il comunicato della FIFA A seguito di un’ampia consultazione con tutte le confederazioni e data l’importanza di celebrare il centenario della Coppa del Mondo FIFA™, il Consiglio FIFA ha preso decisioni chiave in relazione alla candidatura e all’organizzazione dell’edizione del Centenario della Coppa del Mondo FIFA neldurante la riunione tenuta da videoconferenza dalla sede della FIFA. Nel, la Coppa del Mondo FIFA ...

"La candidatura congiunta ibero - marocchina per organizzare i mondiali 2030 , di cui fa parte il Portogallo, non è in discussione con l'attuale ...

"Siamo certi che non esisterà proposta migliore della nostra" per organizzare i Mondiali di calcio del 2030 . E' con grande fiducia che il presidente ...

“Il comitato esecutivo della Fifa approva all’unanimità il dossier Marocco-Spagna-Portogallo come candidatura unica per l’organizzazione della ...

Infantino (LaPresse) - Calciomercato.itCome confermato ufficialmente dalla FIFA, le prime tre gare inaugurali deisi disputeranno in Uruguay, Argentina e Paraguay come testimonianza ...In contemporanea, la Fifa ha spiegato che l'Esecutivo ha ufficializzato la candidatura unica dei tre Paesi, ma ha stabilito che essendo quella dell' edizione del Centenario (in Uruguay la ...

Mondiali 2030 a Spagna, Portogallo e Marocco. Ma le gare inaugurali saranno in Sudamerica La Gazzetta dello Sport

Mondiali 2030 assegnato a Spagna, Portogallo e Marocco. Tre gare in Sudamerica - Sportmediaset Sport Mediaset

Il Mondiale 2030 che si giocherà fra Marocco, Spagna e Portogallo avrà un inizio nel continente sudamericano per commemorare il centenario Arrivano notizie sul Mondiale 2030, quello del Centenario. La ...Con questa nota ufficiale, l’organo di governo del calcio mondiale ha annunciato la sede dei Mondiali del 2030, che coinvolgeranno addirittura sei Paesi in giro per il mondo. Tenendo conto del ...