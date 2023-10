Mondiali 2030 | ora è ufficiale | torneo in sei nazioni | ecco i dettagli

Storica decisione del Consiglio Fifa per l'edizione del Centenario ZURIGO (SVIZZERA) - I Mondiali di calcio del 2030 si giocheranno in Marocco, ...

Saranno in Marocco , Portogallo e Spagna i Mondiali di calcio 2030 , con la formula a tre Paesi che si conferma dopo quella già stabilita per il 2026 ...

che segnano anche il centenario della Coppa del mondo di calcio, si disputeranno in tre continenti e sei Paesi. Lo ha stabilito oggi il Consiglio Fifa. 'A seguito di ampie consultazioni ...ZURIGO (SVIZZERA) " Idi calcio delsi giocheranno in Marocco, Spagna e Portogallo ma tre partite saranno disputate in Sudamerica fra Uruguay, Argentina e Paraguay. E' la decisione assunta dal Consiglio Fifa ...

Mondiale 2030 assegnato a Spagna, Portogallo e Marocco. Tre gare in Sudamerica - Sportmediaset Sport Mediaset

Mondiali 2030 a Spagna, Portogallo e Marocco. Le tre gare iniziali in Sud America la Repubblica

ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – I Mondiali di calcio del 2030 si giocheranno in Marocco, Spagna e Portogallo ma tre partite saranno disputate in Sudamerica fra Uruguay, Argentina e Paraguay. E’ la dec ...Edizione in tre continenti: per celebrare la prima Coppa del Mondo, quella del 1930, si giocherà anche in Sudamerica ...