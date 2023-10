Mondiali 2030 in Marocco-Spagna-Portogallo Tre partite in Sudamerica

Leggi su sportface

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) “Il comitato esecutivo della Fifa approva all’unanimità il dossiercome candidatura unica per l’organizzazione della Coppa del mondo di calcio 2023?. A Rabat è Mohammed VI, re del, ad annunciare la svolta per la rassegna iridata del, con un comunicato diffuso dall’agenzia MAP. In contemporanea, la Fifa ha spiegato che l’Esecutivo ha ufficializzato la candidatura unica dei tre Paesi, ma ha stabilito che essendo quella dell’edizione del Centenario (in Uruguay la prima volta, nel 1930) una cerimonia celebrativa si svolgerà a Montevideo e tresi giocheranno in Argentina, Uruguay e Paraguay. “In un mondo diviso, il calcio unisce”, ha spiegato il presidente della Fifa, Gianni Infantino, sottolineando che la decisione ...