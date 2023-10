Mondiali 2030 in Marocco-Spagna-Portogallo ma 3 gare in Sudamerica

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) ZURIGO (SVIZZERA) (ITALPRESS) – Idi calcio delsi giocheranno inma tre partite saranno disputate infra Uruguay, Argentina e Paraguay. E' la decisione assunta dal Consiglio Fifa in merito a quella che sarà l'edizione del Centenario della Coppa del Mondo.All'unanimità e dopo le consultazioni con le varie Confederazioni, il Consiglio della Federazione internazionale ha dunque deciso che l'unica candidatura sarà quella congiunta di, con le tre nazionali qualificate di diritto a patto chiaramente che vengano soddisfatte tutte le condizioni per l'assegnazione del torneo e che ci sia il via libera del Congresso Fifa del 2024. Considerando però il contesto ...

si giocheranno per la prima volta su tre continenti e le partite saranno disputate in sei paesi. Lo ha annunciato la Fifa, che ha comunicato a sorpresa la sede della 24ma edizione della Coppa del Mondo. Come confermato ufficialmente dalla FIFA, le prime tre gare inaugurali dei Mondiali 2030 si disputeranno in Uruguay, Argentina e Paraguay come testimonianza del Centenario.

