(Di mercoledì 4 ottobre 2023) "Il comitato esecutivo della Fifa approva all'unanimità il dossiercome candidatura unica per l'organizzazione della Coppa del mondo di calcio 2023". Lo annuncia da Rabat ...

Il premier spagnolo Pedro Sanchez , intervistato da Marca, ha parlato anche della candidatura congiunta per il Mondiale 2030 di Spagna, Portogallo e ...

Luis Rubiales si arrende e si dimette da presidente della Federcalcio spagnola. Come scrive anche Marca, lo ha annunciato sui suoi social network ...

Per la prima volta i Mondiali di calcio si giocheranno su tre continenti . La FIFA ha reso noto che la candidatura congiunta di Marocco, Portogallo...

In contemporanea, la Fifa ha spiegato che l'Esecutivo ha ufficializzato la candidatura unica dei tre Paesi, ma ha stabilito che essendo quella dell'edizione del Centenario (in Uruguay la prima ...UBS stima che entro iluna su cinque automobili vendute in Europa potrebbe essere cinese. La Cina è leaderanche nella produzione di batterie . Tutto questo è parte di un fenomeno ...

Mondiale 2030 in Marocco-Spagna-Portogallo, 3 match in Sudamerica Il Sole 24 ORE

Il Mondiale 2030 inizierà in Argentina, Paraguay e Uruguay Calcio e Finanza

In contemporanea, la Fifa ha spiegato che l'Esecutivo ha ufficializzato la candidatura unica dei tre Paesi, ma ha stabilito che essendo quella del 2030 l'edizione del Centenario (in Uruguay la prima ...Tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, la FIFA ha annunciato che ad ospitare il Mondiale del 2030 saranno Spagna, Portogallo e ...