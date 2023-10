“Modalità monaco” | ecco cos’è il nuovo trend di TikTok che spopola per disintossicarsi dai social e aumentare la produttività

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Vuoi disintossicarti daima non ci riesci? Ti aiuta una app a farlo! Sembra un paradosso ma è tutto vero: a dimostrarlo è l’enorme successo di Freedom, (dall’inglese Libertà) la app che dal 2020 ha raddoppiato i suoi utenti e che oggi conta circa 2 milioni e mezzo di persone nel mondo. E non solo. Una delle sue funzionalità, la monk mode, cioè la “da” è diventata untopic su Tik Tok. L’hashtag #monkmode ha 68.8 milioni di visualizzazioni e #monkmodemotivation e #monkmodechallenge insieme superano i 10 milioni di osservatori. Con la monk mode si può decidere di bloccare l’accesso aimedia dal proprio telefono sia in maniera ‘soft’ che ‘hard’. Si può decidere il numero di ore o minuti di durata del blocco, è possibile cambiare idea o si può anche sigillare la ...