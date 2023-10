Mobilità | La Lombardia corre verso il futuro con Coradia Stream | il primo treno a idrogeno d’Italia

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) (Adnkronos) – È stato inaugurato da FNM e dall’azienda produttrice l’azienda produttrice Alstom, il, il. Un’opportunità per laLombarda di proiettarsiunsostenibile cogliendo sui binari del cambiamento, opportunità e sfide. L’evento inaugurale si è tenuto martedì 03 ottobre, all’interno dell’EXPO Ferroviaria 2023 che nello stesso giorno ha aperto al pubblico. il Giornale dell'Umbria - il giornale on line dell'Umbria.

Assunzioni da concorso straordinario bis: un concorso che in base al DL 73/2021 avrebbe dovuto svolgersi entro dicembre 2021, ma che è stato avviato ...

Milano, 3 ott. (Adnkronos) - L'Auditorium Testori in Piazza Città di Lombardia ha accolto ieri il convegno “ Lombardia locomotiva d'Italia. Il futuro ...

(Adnkronos) – L’Auditorium Testori in Piazza Città di Lombardia ha accolto ieri il convegno “ Lombardia locomotiva d’Italia. Il futuro dei trasporti ...

Un progetto realizzato da Fnm, principale Gruppo integrato nellasostenibile ininsieme all'azienda costruttrice Alstom. L'evento si è svolto all'interno di Expoferroviaria 2023 ...... Trasporti esostenibile, e Claudia Maria Terzi, Infrastrutture e Opere pubbliche. 'Una giornata importante - ha sottolineato Lucente - non solo per lama per tutta l'Italia: ...

Mobilità: La Lombardia e i trasporti del futuro Adnkronos