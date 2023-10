(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Il collaboratore di giustiziasarebbe stato avvicinato da due soggetti che lo avrebbero raggiunto nella località protetta intimandogli di non recarsi in aula per l'udienza del 20 ...

Fratello del narcotrafficante internazionale Joseph Bruzzese, ilha anche dichiarato di essere uscito dal programma previsto dal sistema centrale di protezione previsto per i collaboratori di ......- ricordano i giudici - ha comportato anche il trasferimento di un prefetto "dopo averlo... A pesare nel processo anche la testimonianza delVincenzo Sinacori che aveva rivelato il ...

Minacciato il pentito di 'ndrangheta Lorenzo Bruzzese Euronews Italiano

Il pentito: «Ho portato "l'imbasciata" agli operai della Ss 107 per ... Corriere della Calabria

In quella data, effettivamente, il pentito non si è presentato in aula. I due uomini, che evidentemente erano a conoscenza di dove Bruzzese vive con la famiglia, avrebbero bussato alla sua porta, gli ...Il collaboratore di giustizia Lorenzo Bruzzese sarebbe stato avvicinato da due soggetti che lo avrebbero raggiunto nella località protetta intimandogli di non ...