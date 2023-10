Milano - Area C | il Comune prepara la tagliola per le ibride

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) L'C dicontinua a riservare brutte sorprese agli automobilisti. Cominciamo da una certezza, ossia dal rincaro del ticket, che il 30 ottobre schizzerà da 5 a 7,50 euro (3 euro dal 51 accesso annuale per chi vive nella Ztl). Una nuova stangata, che però non sarà l'ultima: al dazio quotidiano, potrebbe infatti aggiungersi un'ulteriore stretta sulle auto, notizia forse peggiore per chi ha appositamente investito in un modello dotato di questa propulsione. Laè pronta. La fotografia della situazione è questa: fino a settembre 2022, le vetture dotate di batteria hanno potuto entrare inC senza versare il balzello. Poi, dall'1 ottobre, ilha iniziato a esentare solo lecon emissioni superiori ai 100 g/km di CO2. Sarà bastato a ...

Da lunedì cambiano le regole per la circolazione a Milano in Area B e in Area C. Norme più stringenti per alcuni veicoli e ingressi dal ticket più ...

In questa occasione il Gruppo Prada ha annunciato il suo contributo a favore del ripristino del Parco Nord, uno dei polmoni verdi più importanti dell'metropolitana con i suoi 800 ettari, ......questo periodo stanno generando un forte stress psicologico nella popolazione residente nell'. ... il 7 e 8 ottobre torna ail Wired Next Fest. Registrati per partecipare e scopri il ...

Mobilità. Da lunedì 2 ottobre attive le nuove norme per l'ingresso in ... Comune di Milano

Area B e Area C Milano: da oggi le nuove regole La Gazzetta dello Sport

In occasione del terzo appuntamento della Forestami Academy, l’Azienda rinnova il suo impegno per il verde di Milano.Nel team dell’agenzia di eventi Fasten Seat Belt arrivano Renato Beccalli nel ruolo di General Manager e Francesca Nicoli come Head of Events ...