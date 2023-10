Milano - Area C | il Comune prepara la tagliola per le ibride

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) L'C dicontinua a riservare brutte sorprese agli automobilisti. Cominciamo da una certezza, ossia dal rincaro del ticket, che il 30 ottobre schizzerà da 5 a 7,50 euro (3 euro dal 51 accesso annuale per chi vive nella Ztl). Una nuova stangata, che però non sarà l'ultima: al dazio quotidiano, potrebbe infatti aggiungersi un'ulteriore stretta sulle auto, notizia forse peggiore per chi ha appositamente investito in un modello dotato di questa propulsione. Laè pronta. La fotografia della situazione è questa: fino a settembre 2022, le vetture dotate di batteria hanno potuto entrare inC senza versare il balzello. Poi, dall'1 ottobre, ilha iniziato a esentare solo lecon emissioni inferiori ai 100 g/km di CO2. Sarà bastato a ...