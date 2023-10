Milano | al centro della ' Digital Week' 2023 lo sviluppo dei limiti

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023), 4 ott. (Adnkronos) - Apre domani, a, l'edizionedi ''. A dare il via alla rassegna, un convegno, ospitato come da tradizione in Sala Alessi, alla presenza del sindaco Giuseppe Sala. L'evento, in programma alle ore 11, avrà due keynote degni di nota: Petro Olenych, chieftransformation officer of Kyiv City, chief information officer di Kiev, che spiegherà cosa accade quando 'lodei' incontra una guerra e Andrea Granelli, presidente Kanso. (https://www..com/convegno-di-apertura-) Numerosi gli incontri in programma in ...