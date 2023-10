Milan | torna Ibrahimovic? Ecco il clamoroso rumor spagnolo

Christian Pulisic sarà in campo domani sera in occasione di Borussia Dortmund-Milan . Per lui, gara speciale: sarà una partita da ex Giallo nero

L'edizione odierna de Il Corriere dello Sport parla anche di Borussia Dortmund-Milan e di Pulisic , ex che torna in Germania per segnare

L'iraniano era stato accostato all'Inter (ma anche al) in estate ma il Porto , ora come allora, non è disposto a lasciarlo andare via per meno di 20 - 25 milioni nonostante sia in scadenza di ...Resta l'incognita Retegui, Sabelli verso il rientro. Sabato contro ilfischia ...

Milan, torna la Champions League. Attento al Dortmund: un mix ... Eurosport IT

Milan, torna Thiaw titolare con il Borussia Dortmund! I dettagli Milan News 24

Intanto, l’Aia ha comunicato che sarà Marco Piccinini (Forlì) a dirigere il match contro il Milan. I suoi assistenti saranno Liberti (Pisa) e Dei Giudici (Latina). Quarto ufficiale è stato designato ...Torna in serie A il fischietto donna Ferrieri-Caputi, per il Napoli e la Roma arbitri portafortuna, Orsato alla Lazio e Doveri al big-matcj di serie B ...