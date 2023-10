Milan | Pulisic guarda avanti | 'Continueremo a provarci'

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Christian, esterno offensivo del, ha parlato a Prime dopo il pareggio contro il Borussia Dortmund in Champions League: "Sapevamo...

Dopo lo 0-0 di San Siro contro il Newcastle, il Milan in Germania cerca il primo successo stagionale in Champions League

Dopo lo 0-0 di San Siro contro il Newcastle, il Milan in Germania cerca il primo successo stagionale in Champions League

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66? Entra e commette subito fallo Adeyemi, troppo irruento nel tentativo di recuperare palla dopo una sua ...

Il Milan tenta l'impresa in Europa. I rossoneri fanno visita al Borussia Dortmund nella seconda giornata della fase a gironi di Champions...

“Abbiamo affrontato un avversario difficile, ma non siamo stati precisi sotto porta”. Queste le parole di Christian Pulisic , attaccante del Milan ...

Lato, le palle migliori arrivano sui piedi di Giroud,e Chukwueze. Il francese si vede ostacolare da Leao al momento della conclusione da due passi sul finire della prima frazione. ...Dopo un primo tempo di sofferenza, ilriesce a bussare dalle parti di Kobel. Al 54' Leao serve, il tiro è centrale. L'occasione dà coraggio alla formazione di Pioli che avanza il ...

Milan, Pulisic a sorpresa: "Bisognerebbe eliminare il VAR completamente" TUTTO mercato WEB

Milan, bomba Pulisic sugli arbitri: "Perché va tolto il Var" Liberoquotidiano.it

Christian Pulisic ha parlato al termine di Borussia Dortmund-Milan- Deluso l'attaccante rossonero, ex della serata, per il solo 0-0 ottenuto ...Borussia Dortmund-Milan 0-0 Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel 6; Ryerson 6, Hummels 6, Schlotterbeck 6, Bensebaini 6.5; Emre Can 6, Özcan 5.5; Brandt 5.5 ...