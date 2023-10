Milan Primavera | Sia | “Felice del gol Mettiamo in campo l’identità di Abate”

Commenta per primo C'è unche vince e convince ed è quello di Ignazio Abate. La formazionerossonera ha superato brillantemente il Borussia Dortmund , una delle formazioni accreditate al successo finale in ......Francesco Camarda é il nuovo che avanza in casa. L'attaccante classe 2008 sta continuando su una strada intrapresa da tre anni: battere record su record. Segna, tanto, nel campionato...

LIVE MN - Youth League, B. Dortmund-Milan 0-2: si riparte a Dortmund Milan News

Youth League, Borussia Dortmund-Milan dove vederla: canale tv, diretta streaming, formazioni Goal.com

L’allenatore del Milan Primavera, Ignazio Abate, ha parlato così dopo il match di Youth League vinto contro il Borussia Dortmund Intervenuto ai microfoni di MilanTV al termine di Borussia ...Il Milan sta vivendo fino ad ora un'ottima stagione, grazie anche ad un reparto offensivo che, puntando su delle certezze e scommettendo su molti giovani, stanno regalando al Diavolo un primo posto a ...