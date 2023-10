Milan | Pioli | «Non possiamo più sbagliare»

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Stefano, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita pareggiata contro il Borussia Dortmund Stefano, allenatore del, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita pareggiata contro il Borussia Dortmund. Le sue dichiarazioni: DELUSO – «Volevamo vincere, nella prima partita non ci siamo riusciti e lo meritavamo. Nel primo tempo non siamo stati precisi a livello tecnico ma abbiamo fatto una grande ripresa. Non essere riusciti a sfruttare le occasioni dispiace, ma guardiamo avanti con fiducia» GIRONE – «Lo viviamo con concentrazione, sapendo che non si puòun colpo e la qualificazione sarà difficile visto che le squadre sono di livello. Pensiamo a finire bene questa partita di campionato e poi ci prepareremo al Psg». CONTINUA SU ...