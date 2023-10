Milan | Giroud | «Il mio fisico mi permette di continuare a sognare ancora oggi»

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Olivier, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Prime Video in vista del match contro il Borussia Dortmund Olivier, attaccante del, ha parlato ai microfoni di Prime Video in vista del match contro il Borussia Dortmund. FEDE – «Mi aiuta tutti i giorni, mi dà forza. Leggo la Bibbia tutti i giorni. Quando sbagli un gol sei deluso, ma per me la cosa più importante è essere pronto, resiliente. La fede mi aiuta a crederci sempre»– «Grazie a papà e alla mamma per il mio. È importante mangiare bene e tanto, bere acqua. Il miomidi, di essere competitivo. Il mio corpo è mio amico e io ci sto ...

Dopo lo 0-0 di San Siro contro il Newcastle, il Milan in Germania cerca il primo successo stagionale in Champions League

Dopo lo 0-0 di San Siro contro il Newcastle, il Milan in Germania cerca il primo successo stagionale in Champions League

BORUSSIA DORTMUND (4-2-3-1): Kobel; Wolf, Hummels, Schlotterbeck, Ryerson; Can, Ozcan; Adeyemi, Brandt, Malen; Fullkrug. All.: Terzic

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Reijnders, Pobega; Pulisic, Giroud, Leao. All.: Pioli

Borussia Dortmund-Milan in diretta: cronaca live e risulto in tempo reale della partita del girone F di Champions League 2023/2024.Il Borussia schiera un 4-2-3-1 con Fullkrug in attacco, mentre il Milan schiera un 4-3-3 con il tridente composto da Pusulic, Giroud e Leao in attacco. Queste le probabili formazioni ...