Migranti | un altro schiaffo dai giudici a Meloni | bocciato il decreto Cutro | no alle espulsioni verso la Tunisia

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Untribunale, dopo quello di Catania, smonta i decreti del governosui. Stavolta è toccato al tribunale di Firenze sancire che lanon è un Paese sicuro, non rispettando la democrazia, lo stato di diritto e i diritti umani. La sentenza sancisce la decisione di non applicare ilintrodotto dall’esecutivo e annulla quindi l’espulsione di un migrante tunisino a cui il Viminale aveva negato lo status di rifugiato, come racconta La Stampa. La decisione del tribunale di Firenze sul migrante tunisino La commissione prefettizia aveva negato a un cittadino tunisino la protezione internazionale richiesta dopo l’arrivo in Italia. Il Viminale considera laun Paese sicuro e può per questo rifiutare le domande di asilo senza una ...

Lo sbarco dei Migranti non si arresta, così scende in campo Salvini . La "linea diplomatica" varata da Meloni non ha dato i suoi frutti, anzi, dopo ...

Lampedusa è sull’orlo del tracollo per l‘emergenza Migranti . Continuano incessanti gli sbarchi, mettendo in ginocchio e mandando nel caos più ...

(immagine: DISTRIBUTION FREE OF CHARGE – NOT FOR SALE – Obbligatorio citare la fonte LaPresse/Palazzo Chigi/Filippo Attili) Giorgia Meloni ha ...

...- C'è l'accordo tra i 27 sul testo chiave sul regolamento delle crisi del Patto Ue sui. Lo ... tra l', che il vertice di Granada non fosse dominato dallo scontro sulla migrazione. Lo ...... non possono farche legarsi in modo indissolubile. E questa unità rende impossibile ... trattati spesso come fosse un'emergenza, cosa che invece non è perchè aiserve solo un posto in ...

Migranti, un altro schiaffo dai giudici a Meloni: bocciato il decreto ... LA NOTIZIA

C'è l'accordo tra i 27 sui migranti - Europa Agenzia ANSA

La Germania accetta il testo formulato a luglio. Contro si sono espresse Polonia e Ungheria, mentre Austria, Repubblica Ceca e Slovacchia si sono astenute (ANSA) ...Roma, 4 Ott. – Nel tentativo di semplificare la realtà, non mancano coloro che incolpano i poveri di avere troppi figli e cercano di risolvere il problema mutilando le donne dei Paesi meno sviluppati” ...