Migranti | Tajani | “Non basta il piano Mattei italiano | serve un piano Marshall europeo”

Leggi su secoloditalia

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) “Nonilche sarà per la parte italiana. Quiun vero, con risorse rilevanti. E un coinvolgimento che sia ampio e nel quale l’Onu deve giocare un ruolo importante”. Così il ministro degli Esteri, Antonio, in un’intervista al Quotidiano Nazionale.unSul fronte immigrazione la linea è chiara. “O si agisce tutti assieme, o il problema non si risolve e le migrazioni continueranno. Hanno una serie di concause, dall’instabilità politica ai cambiamenti climatici al mancato sviluppo economico. Che tarda a creare opportunità per i ...