Migranti | Meloni | ' scafisti non possano decidere ingressi | io isolata? Lo è la sinistra europea'

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Roma, 4 ott. (Adnkronos) - “Mi pare che si usino parole chiare quando si dice che i trafficanti di esseri umani non possonochi entra in Europa, perché è una strada chiara quella che l'Europa vuole intraprendere”. Lo ha detto il presidente del Consiglio, Giorgia, in un'intervista a Sky TG24, nell'ambito delle celebrazioni ‘Sky 20 anni', che andrà in versione integrale alle 19. “Abbiamo visto le dichiarazioni dei vertici dei Paesi del Med 9, abbiamo visto la Francia, con la Germania si era aperta una discussione sul patto di migrazione asilo perché chiedeva di aggiungere un emendamento che secondo me faceva dei passi indietro sul tema ache delle Ong. L'emendamento è stato ritirato ed è passata la posizione italiana. Si tratta di implementare velocemente gli strumenti effettivi, è poi nella velocità di realizzazione che l'Europa deve ...