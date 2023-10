Migranti | la Germania si piega alla linea dell' Italia e ritira l' emendamento

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Nel testo del Regolamento sulle situazioni di crisi in materia diapprovato dagli ambasciatori'Unione europea è sparito il riferimento alle Ong che era stato inserito la scorsa settimana e che aveva causato lo stallo nei negoziati. A rendere possibile l'accordo di oggi è stata l'intesa raggiunta da, con il passo indietro di Berlino rispettoriunione del Consiglio Ue Affari internia settimana scorsa e dunque col ritorno al testo approvato a luglio dagli Stati membri, inclusa l'. A differenza di luglio, non hanno sostenuto l'accordo solo la Polonia e l'Ungheria (contrarie), Repubblica Ceca, Slovacchia, Austria (astenute). L'approvazione di oggi del mandato del Consiglio Ue sul Regolamento sulle situazioni di crisi, il ...

E' stato ritirato,è passata la posizione italiana" Così fonti di Palazzo Chigi, dopo l'accordo in Ue sul Patto. "Non era una partita Italia -,ma interessava tutti i Paesi. Grande ...Alle 13, alla fine, è arrivata l'ufficialità dell'accordo tra i 27 sul testo chiave, con lache secondo fonti di palazzo Chigi avrebbe fatto un passo indietro in favore della posizione ...

L’accordo raggiunto tra i 27 paesi membri dell’Unione europea su un testo chiave per la politica migratoria è motivo di ...Dopo il drammone giovedì scorso al Consiglio dei ministri dell’Interno Ue, e il braccio di ferro tra Italia e Germania sulle esenzioni per le ... esser considerati come strumentalizzazione dei ...