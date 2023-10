Migranti | intesa Ue sul nuovo testo | salta il riferimento sulle Ong | Meloni | Passa la linea italiana

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) L'Ue ha raggiunto l'accordo sul temae l'ha fatto togliendo ognialle operazioni condotte dalle Ong. La soluzione è stata accettata dalla Germania negli ultimi giorni teneva l'accordo in bilico. Esulta l'Italia: "L'emendamento della Germania rappresentava un passo indietro, è st

Il portavoce del Consiglio per la sicurezza nazionale americana, John Kirby, a detto che gli Usa hanno fondi per sostenere i bisogni dell’Ucraina ...

"Gli ultimi giorni e le ultime ore hanno dimostrato quanto sia importante lottare fino all'ultimo minuto per gli interessi tedeschi ed europei. È ...

"E' un risultato molto positivo, un successo per l'Italia ". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani commentando con i giornalisti ...

Il negoziato si è sbloccato dopo i contatti Roma-Berlino. Ungheria e Polonia votano contro. Von der Leyen: «Ora uniti per approvare il Patto ...

Accordo sui Migranti raggiunto a Bruxelles. La svolta è avvenuta tra la tarda serata di ieri e la mattina di oggi e non si può escludere che sia ...

...le impronte digitali e la registrazione nella banca dati deiin arrivo). Il congelamento dei negoziati era stato deciso come forma di pressione sul Consiglio per spingerlo a trovare l'......per l'Europa e per l'Italia che ha saputo negoziare con i Partner europei raggiungendo una...raggiunto dagli stati membri dell'Ue sul regolamento della gestione della crisi dei

Migranti, intesa Ue: via punto sulle Ong. Scholz: "Svolta storica". Chigi: "Passa la linea italiana" RaiNews

Migranti, intesa Ue sulla gestione delle crisi. Eliminato il passaggio sulle Ong Il Sole 24 ORE

E' fumata bianca sul regolamento sulle crisi del Patto europeo per la migrazione e l'asilo. A poche ore dal vertice di Granada, dove il tema ...Deal. Gli ambasciatori dei 27 Paesi dell’Ue hanno trovato la quadra sul testo chiave relativo al regolamento delle crisi nel Patto sui migranti. Lo hanno annunciato fonti europee a Bruxelles. Contro l ...