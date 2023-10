Migranti | illegali e al di sopra della legge

Leggi su panorama

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Mentre dal mare arrivano sempre più, in Italia si trova già mezzo milione di clandestini che facilmente diventano sbandati e criminali. Ciò nonostante, rimangono spesso in libertà. E nessuno si sente più al sicuro. Bobo ha appena compiuto trent’anni. È nato e cresciuto in Guinea, ma dal 2010 è uno tanti clandestini che vaga tra Lombardia e Veneto. Ha una fedina penale lunga cinque pagine, fitta come la nebbia padana che ha imparato a sopportare. Il suo casellario conta 26 precedenti: denunce, arresti, quattro condanne, due annetti in cella. L’ultima impresa criminale è di una decina di giorni fa. Bobo si sveglia di buon’ora. Alle sette e trenta è già al Caffè Pedrocchi, il più antico e celebrato di Padova. Tenta di svaligiare la cassa, aggredisce due baristi, minaccia iggiunti poliziotti. Lo arrestano. Ancora una volta. Il pm di Padova, ...