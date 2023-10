Migranti | Battilocchio Fi | ' accordo è successo approccio italiano'

Leggi su liberoquotidiano

Roma, 4 ott. (Adnkronos) - "Ottime notizie da Bruxelles: l'raggiunto premia il lavoro del nostro governo, in primis del presidente Meloni e del ministro Tajani: pochi proclami, poco clamore e tanto lavoro diplomatico. È la via giusta. Dopo decenni, finalmente l'Italia in tutti i contesti internazionali si presenta con una voce autorevole, credibile, concreta. Adesso si spinga per chiudere, entro la legislatura, il nuovo Patto europeo per la migrazione e l'asilo che deve prevedere una condivisione di responsabilità, solidarietà e oneri tra i 27 Stati, in una risposta finalmente comunitaria a una problematica strutturale". Così Alessandro, deputato di Forza Italia e responsabile Immigrazione del movimento azzurro.