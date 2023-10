Migranti | anche il Tribunale di Firenze va allo scontro con il governo sulle espulsioni

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Ildiha annullato l'espulsione di un migrante tunisino a cui il Viminale aveva negato lo status di rifugiato, perché la Tunisia non può essere considerato un «Paese sicuro». Dopo ildi Catania,i giudici del capoluogo toscano disapplicano il decreto approvato daldopo la strage deidi Cutro. La vicenda fiorentina nasce da un provvedimento della commissione prefettizia che aveva negato a un tunisino la protezione internazionale richiesta dopo l'approdo in Italia. Considerando la Tunisia un «Paese sicuro», il Viminale può, infatti, rifiutare la domanda di asilo senza una specifica motivazione ed espellere il migrante con «procedura accelerata», senza attendere la pronuncia definitiva della Cassazione. Secondo il ...

Il Tribunale di Firenze ha annullato l'espulsione di un migrante tunisino a cui il Viminale aveva negato lo status di rifugiato, perché la Tunisia non può essere considerato un «Paese sicuro». Dopo il ...