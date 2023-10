Michael Douglas | 78 anni | chiamato “morto” dopo che emerge foto di rara uscita con la figlia

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Invecchiare è una prospettiva che pochi di noi accolgono con favore, ma poiché non c’è praticamente nulla che possiamo fare al riguardo, dovremmo davvero cambiare il modo in cui vediamo l’intero processo. Non fraintendetemi, ci sono persone che abbracciano la loro età avanzata, accogliendo con gioia il fatto di diventare più saggi ed esperti. Anche così, sembra esserci ancora uno stigma persistente legato all’invecchiamento. Peggio ancora, alcune persone non possono fare a meno di fare di tutto per deridere coloro il cui aspetto è cambiato a causa dell’invecchiamento. Forse da nessuna parte questo è più diffuso che a Hollywood, dove le celebrità sono letteralmente costrette a vivere la propria vita davanti alle telecamere. Questo è probabilmente il motivo per cui molte superstar si rivolgono alla chirurgia nel tentativo di mantenere il loro aspetto giovanile (spesso con ...

Sharon Stone ha appena rivelato che Michael Douglas non la voleva in Basic Instinct perché pensava che ' fosse rischioso per la sua carriera'. Basic ...

Il film, uscito nell'estate del 2015, introduce nel MCU il personaggio di Hank Pym () e della sua geniale ricerca per il restringimento della materia, applicata a una tuta che gli ...... Nobel per l'Economia a Ben Bernanke; Nobel per l'Economia aDiamond; Nobel per l'Economia ... Wilson; Nobel per l'Economia a Paul Milgrom; Nobel per la Medicina aHoughton; Nobel per la ...

Festeggiamo Michael Douglas con i suoi migliori film in streaming ComingSoon.it

Buon compleanno, Michael Douglas e Catherine Zeta-Jones: vita e carriera della celebre coppia MovieTele.it

In una recente intervista l'attore ha raccontato di esser stato spinto ad inizio carriera a cambiare il proprio nome.E' scomparso all'età di 82 anni l'attore britannico Michael Gambon, noto per aver interpretato Albus Silente in sei film di Harry Potter.