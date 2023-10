Meteo | in Lombardia tornano a salire temperature | domenica sfioreranno 30 gradi

scatta oggi l’allerta Meteo per temporali forti a Milano e in Lombardia . Da mezzogiorno di lunedì 18 settembre, aumenta il rischio di imbattersi in ...

Previsioniper oggi: - NORD Al mattino nuvolosità in transito al Nord - Est con piogge sparse ... Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con qualche fenomeno anche sulla. ......in queste ore da un modesto impulso instabile che determina un peggioramento delle condizioni... in particolar modo sui rilievi del Triveneto e sull'alta. Locali sconfinamenti anche ...

Meteo LOMBARDIA Video: previsioni aggiornate « 3B Meteo 3bmeteo

Meteo Lombardia. Debole perturbazione mercoledì con qualche pioggia. Poi di nuovo anticiclone africano e caldo ... 3bmeteo

Milano, 4 ott. (Adnkronos) – “Oggi abbiamo perso una preziosa occasione per proseguire il dialogo e il confronto da tempo avviato con i sindaci interessati dal passaggio della tratta D breve della Ped ...Alta pressione prevalente sulla Lombardia. Giovedì 5 ottobre a Milano si trascorrerà ... sia a Milano che sul resto della regione avremo generali condizioni di bel tempo con cielo sereno o poco ...