Leggi su grantennistoscana

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Il Centro Europeo per lerologiche a Medio Termine ha reso nota la tendenza climatica emersa per i prossimi mesi: ecco cosa si prevede. Se ledell’ECMWF (ovvero del Centro Europeo per lerologiche a Medio Termine) verranno confermate, si tratterà di una stagione autunnale davvero più unica che rara. O meglio: di un Autunno “fantasma”. In altre parole: assente. E ciò, stando alle, a causa del perdurare straordinario (da leggere proprio letteralmente) dell’alta pressione. Lesono state diffuse dal Centro Europeo per lerologiche a Medio Termine – GranTennisToscana.itE considerata la fonte che ha presentato la tendenza – l’ECMWF europeo è considerato uno dei ...