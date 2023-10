Meta ipotizza per utenti Ue 14 dollari al mese per Facebook o Instagram senza pubblicità

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) NEW YORK –Platforms, la società madre di, vuole proporre aglieuropei abbonamenti mensili a 14per utilizzare la piattaforma social o. Se invece si volesse navigare sia suche sualcun annuncio, il prezzo potrebbe salire a 17. Secondo il Wall Street Journal, la società di Zuckerberg sta valutando questa opzione se le autorità di regolamentazione europea non consentiranno di utilizzare l’attività digitale delle piattaforme per inviare annunci pubblicitari mirati. L’Unione Europea vorrebbe limitare la capacità didi inviare annunci personalizzati ...

Meta ipotizza per utenti Ue 14 usd al mese per FB o IG senza ... Tiscali Notizie

New York, 3 ott. (askanews) – Meta Platforms, la società madre di Facebook, vuole proporre agli utenti europei abbonamenti mensili a 14 dollari per utilizzare la piattaforma social o Instagram senza p