Mestre | tra le vittime una sposa croata di 20 anni | in viaggio di nozze Ferito il marito

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) su Tg. La7.it - C'è anche una giovane donna, di circa 20, tra ledell' incidente di. Era indie ilsarebbe, ricoverato in un ...

Leggi Anche Strage Mestre , le ipotesi: un malore improvviso o una distrazione dell'autista? - La Procura: 'Non ci sono segni di frenata né contatti ...

Una persona socievole, molto "social" e legatissimo al suo lavoro: non beveva, non fumava, nessun vizio ma grande spirito di sacrificio. Alberto ...

Passeggeri di varia nazionalità, trovati documenti tedeschi e ucraini. Prima ipotesi sulle cause: un malore dell’autista, un italiano di 40 anni

C'è anche una giovane donna, di circa 20 anni ,le vittime dell' incidente di. Era in viaggio di nozze e il marito sarebbe ferito, ricoverato in un ospedale veneto. Man mano che emergono i nomi delle vittime del pullman, la tragedia ...Si parla anche di un audio diffuso via Whatsapp nella zonaVenezia ein cui la voce di una donna dice di sapere chi era l'autista e dove lavorava. Poi parla di testimoni che avrebbero ...

Incidente Mestre, pullman giù dal cavalcavia: un neonato tra le vittime la Repubblica

Tra le vittime del bus due bimbi. La storia di Boubacar, il migrante eroe Avvenire

Lo spread tra Btp e Bund si stringe a 194 punti, con rendimenti in calo: il Btp chiude al 4,85% e il Bund al 2,9%. Una situazione che conferma la ripresa dei mercati finanziari italiani. Lo spread tra ...Il matrimonio, il viaggio in una delle città più belle, il destino che scombina le tessere di un quadro perfetto. Tra le ventuno vittime del pullman precipitato ieri sera da ...