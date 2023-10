Mestre | pullman precipita dal cavalcavia Il sindaco | “Un’apocalisse”

Leggi su 361magazine

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) . Il bilancio è di 21 morti e 15 feriti Nella tarda serata di ieri, 3 ottobre, si è consumata una tragedia a, in provincia di Venezia. Unturistico con a bordo turisti tedeschi, francesi, croati e ucraini da Venezia li stava riportando in un campeggio all’inizio della strada Romea, a Marghera, quando èto da unalto 15 metri. Nelre il mezzo si è capovolto e si è incendiato. Sul luogo subito sono giunti i soccorsi e una quarantina di ambulanze. Dall’interno dell’abitacolo le urla dei passeggeri, che hanno tentato di mettersi in salvo, come un padre che è riuscito a salvare la figlia piccola uscendo dal finestrino. Dopo ore di lavoro per estrarre corpi e portare in salvo i superstiti, sono state formulate le prime ipotesi. L’autista è stato estratto privo di ...