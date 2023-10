Mestre | Luca Zaia | Tragedia immane | tre giorni di lutto regionale

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) "Siamo davanti a una, ne ricordiamo pochissime a questo livello". Lo ha detto termine della visita all'ospedale Dell'Angelo diil presidente del Veneto, sottolineando che tra i 15 feriti si contano una bambina di 3 anni, una di 4 e uno di 13 e tra le 21 vittime una "bimba di poco più di un anno e una ragazza di 13 e 14 anni". Per questo il Veneto ha chiesto e "ottenuto da Roma, anche in tempi celeri, l'autorizzazione per tredifino al 6 ottobre. Per tutta la regione del Veneto ci saranno le bandiere a mezz'asta".