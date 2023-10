Mestre | il sindaco di Odessa | difficile trovare le parole

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefona to al sindaco di Venezia Luigi Brugnaro per esprimergli il suo cordoglio per la ...

...di. "Esprimo le più sentite condoglianze di tutti gli abitanti di odessa per le vittime, sono col cuore vicino ai familiari delle vittime e sono anche in stretto contatto con il......che procede per il reato di omicidio stradale plurimo in riferimento all'incidente die ... Infine con una ordinanza ilLuigi Brugnaro, ha disposto il lutto cittadino fino a venerdì 6 ...

Al momento non è ancora stata chiarita la dinamica – malore dell’autista o guasto meccanico – che ieri sera ha causato il gravissimo incidente sul cavalcavia della bretella che da Mestre porta verso M ...Il sindaco di Odessa Hennadyj Truchanov si rivolge in un video messaggio ai veneziani e ringrazia la popolazione e l'amministrazione di Venezia per il soccorso dato ai cittadini ucraini vittime del ...