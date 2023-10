Mestre | il bus elettrico e l' incendio Cosa dice lo studio

...ieri sera sul cavalcavia Rizzardi vicino alla stazione di, in cui hanno perso la vita 21 persone. ''Da quello che ho visto'' dalle immagini riprese dalle telecamere, quello in cui ilstava ...Il portavoce del ministero degli Esteri ucraino Oleg Nikolenko ha confermato che cinque ucraini sono rimasti uccisi e tre feriti nell'incidente del. Lo riferisce Rbc - Ucraina. I consoli ucraini stanno attualmente collaborando con le forze dell'ordine italiane per chiarire tutte le circostanze dell'incidente, ha detto il portavoce. ...

Mestre, bus precipitato dal cavalcavia | 21 morti, i dubbi sul guard-rail, spunta un video dell'incidente Corriere

Incidente a Mestre, pullman precipita da cavalcavia. DIRETTA Sky Tg24

A Mestre (Venezia), è di 21 morti e 15 feriti il bilancio del tragico incidente del bus caduto dal cavalcavia della Vempa. Lo rende noto la prefettura. A bordo del pullman c'era un gruppo di turisti ...He said seven victims have been identified so far - five Ukrainian citizens, one German and the bus's Italian driver. He said four of the injured are Ukrainian, one German, one French, one Croatian, ...