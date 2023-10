Mestre | autobus giù dal cavalcavia | l' intervento dei vigili del fuoco

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Sono 21 i morti, tra cui due bambini, e 15 i feriti dell'incidente avvenuto lunedì sera adove undi linea è precipitato da un. Nel frattempo la Procura di Venezia ha aperto un'inchiesta per chiarire le dinamiche della tragedia. Nelle immagini l'deidel

È successo martedì sera, sono morte 21 persone, tra cui diversi stranieri: non si conoscono ancora le cause dell'incidente

Un autobus turistico è caduto da un cavalcavia, martedì sera a Mestre . Il veicolo è precipitato per una decina di metri e nell'impatto si è ...

Dalla carcassa del pullman precipitato in un gravissimo incidente avvenuto a Mestre dove un autobus ha sfondato un cavalcavia ed è precipitato è stata estratta una bambina di 4 anni, in condizioni gravi. La giovane è stata ricoverata presso l'Azienda ospedaliera universitaria. Sono 15 i feriti. L'incidente è stato ripreso dalle telecamere. All'alba, alle 5.05, a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Mestre, sono terminate le operazioni di rimozione dell'autobus precipitato dal cavalcavia Rizzardi. Il bilancio è di 21 morti, tra cui due bambini, e 15 feriti.

Due operai, arrivati dal Gambia per lavorare in Italia, sono stati tra i primi ad intervenire insieme ai pompieri dopo che il pullman è precipitato ...Il mezzo elettrico era pieno di turisti e stava effettuando servizio navetta per un campeggio di Marghera. Malore del conducente o manovra sbagliata: le ipotesi al vaglio. Il presidente del Veneto, Lu ...