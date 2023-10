Mestre | 21 morti sul bus precipitato | malore o difetto

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Il disastro diè su tutti i giornali e sui telegiornali: 21 le persone morte nell’incidente che ha visto un autobus carico di turisti che tornavano da una gita a Venezia. Tra le vittime, cittadini ucraini, tedeschi, francesi, anche due bambini. Finora soltanto sette sono stati riconosciuti. Sulle cause del disastroso incidente si fanno ipotesi diverse:dell’autista, problemi dei freni, manovra strana che fa pensare possa essere nata per evitare un ostacolo, per esempio un’auto non identificata. Oppure, c’è chi ipotizza che il bus elettrico, troppo pesante per le grosse batterie, abbia ostacolato la manovra del conducente. O ancora, ma su questo sono molti a puntare il dito, a causare la tragedia potrebbe essere stata l’inadeguatezza del guard rail, più una semplice ringhiera che un vero guard rail.