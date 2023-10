Meret | le pagelle | nessun giornale lo accusa per i gol presi

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Lediper la partita di Champions Napoli-Real Madrid 2-3. CORSPORT6 – Capisce subito che la noche è dura quando al 6’ piomba Rodrygo: buona respinta. Senza colpe sui gol, ma con merito ancora su Rodrygo nel secondo tempo (e dice grazie a Bellingham: testa fuori a porta vuota). Poi, però, Valverde spara una saetta micidiale e lo inchioda tra rete e traversa. Con la beffa dell’autogol. CORSERA 5,5 – Prende tre gol, ne salva altrettanti. Poi però se lo fa da solo. Sfortunato. REPUBBLICA 5.5 – I primi due gol non si prendono. Sfortunato sull’autorete. Bella parata su Rodrygo. GAZZETTA 6 – Due volte respinge bene su Rodrygo, con buona scelta di posizione. Su Vinicius e Bellingham non può nulla ed è sfortunato nel rimbalzo che porta al gol decisivo. NAPOLISTA. Processarlo, Ilaria, per il terzo ...