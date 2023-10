Mercoledi 4 Ottobre 2023 Sky Cinema e NOW | D N A - Decisamente non adatti

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Skyporta ila casa tua - Nella serata odierna diper i clienti Sky (e in streaming su NOW) protagonista su SkyUno HD (canale 301), c'è "D.N.A -non adatto," l'esordio alla regia di Lillo & Greg, una commedia degli equivoci con Anna Foglietta e Francesco Mura, in cui due ex compagni di scuola decidono di scambiarsi i codici genetici. Passando a SkyDue HD (canale 302), "V per Vendetta" è un fanta-action...

L’ Oroscopo di Paolo Fox per oggi, Ottobre 4 2023 Ariete In questi giorni le preoccupazioni di lavoro sono maggiori e potrebbero ...

Mercoledì 4 ottobre dedicato, soprattutto, alla Champions League quello che vivremo oggi . In campo Milan e Lazio per quanto riguarda l’ Italia , ...

Uno Sporting Gijon in lotta per le posizioni di classifica che valgono quantomeno i playoff ospita il neoretrocesso Elche che invece con soli nove ...

Prima Lettura Dalla lettera di san Paolo apostolo ai Gàlati Gal 6,14 - 18 Fratelli, quanto a me non ci sia altro vanto che nella croce del Signore nostro Gesù Cristo, per mezzo della quale il mondo ...Si gioca alle 18.30 con diretta tv su Sky Sport Leggi anche Preolimpico uomini: l'Italia piega il Qatar 3 - 0, Michieletto 15 punti Leggi i commenti Volley: tutte le notizie 3- 23:30

Mercoledì 4 ottobre: nessuna allerta in corso — Agenzia per la ... Protezione Civile Emilia Romagna

Campagna sensibilizzazione contro truffe anziani. Conferenza ... Comune di Viterbo

Mercoledì 4 ottobre dedicato, soprattutto, alla Champions League quello che vivremo oggi. In campo Milan e Lazio per quanto riguarda l'Italia, mentre non mancherà ancora il calcio sudamericano. Andiam ...Ecco gli ospiti di questa settimana del talk show, in onda martedì 3 ottobre e mercoledì 4 ottobre. Stasera c'è Cattelan Ospiti di martedì 3 ottobre Maria Chiara Giannetta Maria Chiara Giannetta è ...