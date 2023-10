Merce rubata ritrovata a Casoria | i Carabinieri diffondono le immagini

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDiversa, verosimilmente provento di furto, è stata rinvenuta e sequestrata lo scorso 20 luglio daidella compagnia dinei pressi delPark. Da allora nessuno ha però rinvedicato la proprietà. Si tratta di utensili di cantiere ma c’è anchde una bicicletta. Se qualcuno dovesse riconoscere come proprio uno degli oggetti ritrovati ,con idonea documentazione, può recarsi negli uffici della compagniadi, in via Pio XII nr. 132. L'articolo proviene da Anteprima24.it.