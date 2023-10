Mercato italiano - La Top 3 per alimentazione di settembre - FOTO GALLERY

Leggi su quattroruote

(Di mercoledì 4 ottobre 2023) Dopo aver approfondito la classifica delle dieci auto più vendute in Italia nel mese di2023, analizziamo l'andamento delle immatricolazioni in base alle principali alimentazioni. Elettriche in calo.ha visto le elettriche tornare in territorio negativo dopo alcuni mesi di forte crescita. Le Bev, infatti, hanno perso l'1,9%, scendendo dal 4,5% al 3,6% dell'immatricolato. Al contrario, le ibride plug-in sono salite del 24,4%, per una quota stabile al 4%, mentre le ibride segnano un +36,2% (+49,4% per le full e +31,6% per le mild) e passano dal 35,7% al 39,5%. Tra le alimentazioni tradizionali bene le Gpl con un +13,8%, anche se la loro quota, complice il superiore tasso di crescita delgenerale, si contrae dall'8,7% all'8%. sempre crisi nera per il metano, fermo ad appena 99 immatricolazioni (-84,2%). Le ...